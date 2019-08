TMW – De Silvestri in scadenza, sondaggio del Bologna

Un simbolo delle ultime stagioni del Torino, Lorenzo De Silvestri potrebbe essere alle ultime giornate in maglia granata. Il giocatore in scadenza nel 2020, non ha ancora fissato alcun appuntamento con Urbano Cairo, presidente granata, per discutere del proprio rinnovo. Ecco allora che la situazione può sbloccare occasioni di mercato, facendo leva sulla paura del Toro di perdere il terzino a parametro zero.

In questo senso, il Bologna e l’Atalanta, avrebbero mosso alcuni passi in avanti, chiedendo informazioni sul giocatore. Mihajlovic prova molto stima per il ragazzo classe ’88, avendolo già schierato in campo 132 volte, nelle due esperienze di Genova, sponda Sampdoria, e di Torino. Con l’arrivo di De Silvestri, il Bologna aggiungerebbe quel vice-Dijks che cerca da diverso tempo, completando il gruppo degli esterni.