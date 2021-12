Tuttosport – Bologna, si medita il ritorno di Simone Verdi

Simone Verdi potrebbe tornare a Bologna, per ritrovarsi nel club dove si è consacrato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Verdi potrebbe tornare al Bologna per aumentare le alternative rossoblù in fase offensiva: il giocatore è ai margini del Torino di Ivan Juric, in questo campionato ha collezionato soltanto tre presenze per un totale di 42 minuti, con un gol all'attivo. In questo momento Verdi è positivo al Covid e in isolamento.