TMW – Bologna, continua il pressing su Kouamé

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Bologna non avrebbe ancora cessato il proprio pressing per Christian Kouamé. L’ivoriano è il giocatore che la dirigenza rossoblu vuole regalare al proprio tecnico per completare la rosa. Nelle scorse settimane il Genoa, proprietario del cartellino, aveva dichiarato il centravanti incedibile, ciò nonostante gli emiliani non avrebbero abbandonato l’ipotesi. I felsinei non hanno infatti fermato il proprio pressing, sperando di convincere i liguri a cedere l’attaccante in queste ultime ore di mercato.