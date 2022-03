TMW – Alessandro Circati era stato provinato anche dal Bologna

Retroscena sul giovane difensore del Parma Circati, poteva essere rossoblù

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il ragazzo, prima del trasferimento ai ducali, era stato provinato da diverse squadre: l'Hannover in Germania, il Reading e il Leicester in Inghilterra, ma anche nel nostro paese, in Serie A, sostenendo un provino con il Bologna. E' stato il giocatore stesso a preferire il Parma rispetto ad altri club, sembrerebbe per una questione geografica, ossia la possibilità di vivere a Salsomaggiore presso la casa dei nonni.