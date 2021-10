Theate: “Sinisa è un maestro. Udine? Era fallo di Becao”

"Quel giorno in tribuna c'erano i miei genitori e anche mio nonno - le sue parole - Subentro debuttando in serie A faccio gol a San Siro contro l'Inter e la prima cosa che mi viene in mente è che fino a 15 mesi prima ero senza squadra. Lei avrebbe esultato come fosse stato tutto normale? Impossibile. Ovvio che poi quando siamo andati nello spogliatoio non gioivo: avevamo perso 6-1, sarei stato folle. Ma dopo il gol era come se la vita mi avesse baciato".