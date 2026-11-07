Le parole di Arthur Theate
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il commento di Arthur Theate al termine della gara: “Cambiaghi è fondamentale anche quando non è lui stesso a segnare, questo premio ne è la conferma. Il mister mi ha detto di inserirmi e ci ho provato: ho trovato più spazio e ho confidato nel cross di Cambiaghi. In campo abbiamo fiducia, lavoriamo tanto e speriamo che i risultati continuino a vedersi”.
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