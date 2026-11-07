Il commento di Arthur Theate al termine della gara: “Cambiaghi è fondamentale anche quando non è lui stesso a segnare, questo premio ne è la conferma. Il mister mi ha detto di inserirmi e ci ho provato: ho trovato più spazio e ho confidato nel cross di Cambiaghi. In campo abbiamo fiducia, lavoriamo tanto e speriamo che i risultati continuino a vedersi”.