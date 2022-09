The Guardian – Un rossoblù tra i migliori 60 giovani al mondo

Il media britannico ha identificato i 60 migliori giocatori classe 2005 del pianeta per nazione, e per la Serie A è presente il difensore del Bologna Wisdom Amey. Di origini togolesi ma nato a Bassano del Grappa, Amey ha già debuttato in Serie A con Sinisa Mihajlovic diventando il più giovane di sempre a farlo all'età di 15 anni e 274 giorni. Oggi è colonna portante della squadra di Vigiani in Primavera 1 ma è già nel giro della prima squadra. Amey figura in una lista di 60 nomi che comprende anche i talenti del Bayern Monaco Zvonarek, Tel, Wanner e Ibrahimovic.