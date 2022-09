Thago Motta: “Risultato che lascia amaro in bocca, ma c’è potenziale”

L'analisi di mister Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna per uno a zero del Bologna per mano dell'Empoli:

"Siamo partiti forse un po’ nervosi, ma ci sta, in settimana avevamo lavorato tanto duramente, poi siamo entrati in gara bene facendo quello che dovevamo, ma nella metà campo avversaria bisogna migliorare - si legge sul sito del Bologna - Il risultato mi lascia molto amaro in bocca, ma in questa squadra vedo un potenziale che mi piace tantissimo. Dopo una sconfitta forse non è il momento giusto per dirlo, ma ripeto che sono convinto che possiamo fare tante cose belle. Comunque dobbiamo dare di più, voglio migliorare insieme a questi ragazzi e l’unica mia ricetta è il lavoro”.