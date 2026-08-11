Il Bologna è alla ricerca di un altro centrocampista da inserire in rosa, ma la soluzione potrebbe averla già in casa. E si chiama Marco Libra. Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sbilancia: il venezuelano, che ha compiuto diciotto anni a marzo, sarà quasi sicuramente aggregato alla prima squadra per la stagione che verrà.

Mezzala o mediano, Tedesco lo ha provato in tutte le amichevoli estive perchè ci crede molto. "A giugno scorso ha esordito col Venezuela, presto potrebbe fare lo stesso in maglia rossoblù in una gara ufficiale. Prima però, ecco l'assaggio europeo di Brighton", scrive il quotidiano. Secondo cui nell'ultimo test pre-stagionale l'allenatore rossoblù potrebbe concedere nuovamente a questo baby del 2008 la sua ormai settimanale dose di spazio. Quanto a Badori, invece, dovrebbe restare con la Primavera.