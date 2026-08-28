In attesa di un rinforzo dal mercato, Domenico Tedesco dovrà ridisegnare la mediana lunedì al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

L'infortunio di El Azzouzi apre un nuovo squarcio a centrocampo. Gli ultimi giorni di mercato serviranno a prendere un centrocampista ma per ora Tedesco farà di necessità virtù. Il ballottaggio, dunque, sembra essere tra Mikel Amondarain e Nikola Moro. L'argentino è stato schierato nel finale contro la Lazio, mentre il croato è rimasto a guardare e questo potrebbe essere un indizio in ottica Bergamo. Uno dei due potrebbe giocare al fianco di Lewis Ferguson, in un modulo che dovrebbe essere il 4-2-3-1 con un trequartista, forse Odgaard, dietro la prima punta Piccoli.