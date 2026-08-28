In attesa della chiusura del mercato, serve il sostituto di El Azzouzi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
In attesa di un rinforzo dal mercato, Domenico Tedesco dovrà ridisegnare la mediana lunedì al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.
L'infortunio di El Azzouzi apre un nuovo squarcio a centrocampo. Gli ultimi giorni di mercato serviranno a prendere un centrocampista ma per ora Tedesco farà di necessità virtù. Il ballottaggio, dunque, sembra essere tra Mikel Amondarain e Nikola Moro. L'argentino è stato schierato nel finale contro la Lazio, mentre il croato è rimasto a guardare e questo potrebbe essere un indizio in ottica Bergamo. Uno dei due potrebbe giocare al fianco di Lewis Ferguson, in un modulo che dovrebbe essere il 4-2-3-1 con un trequartista, forse Odgaard, dietro la prima punta Piccoli.
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