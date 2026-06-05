Il cammino di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna parte ufficialmente con le marce alte. Primo ‘colpo di scena’ che conferma la grande determinazione del nuovo tecnico rossoblù: l’adunata a Casteldebole è stata anticipata. Il ritrovo non avverrà a ridosso del ritiro di Valles, come inizialmente pianificato, bensì il 7 luglio.
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Tedesco accelera: anticipato il raduno a Casteldebole per studiare il gruppo prima di Valles
La società ha annunciato che il raduno a Casteldebole sarà il 7 luglio (e non più il 10), con la cena di gruppo e l'inizio dei test atletici prima della partenza per il ritiro del 13 luglio a Valles
Una decisione fortemente voluta dall’allenatore per un motivo strategico ben preciso: Tedesco vuole confrontarsi il prima possibile con il gruppo e vedere da vicino i giocatori a sua disposizione. Questa settimana di lavoro extra in Emilia, che precederà di sei giorni esatti la partenza per il ritiro in Alto Adige, sarà fondamentale per il tecnico per effettuare le prime valutazioni. L'obiettivo è chiaro: studiare da vicino la rosa prima di diramare la lista ufficiale dei convocati per la seconda fase della preparazione e, soprattutto, per dare indicazioni di mercato precise e mirate alla dirigenza.
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