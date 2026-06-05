Tedesco accelera: anticipato il raduno a Casteldebole per studiare il gruppo prima di Valles

Una decisione fortemente voluta dall’allenatore per un motivo strategico ben preciso: Tedesco vuole confrontarsi il prima possibile con il gruppo e vedere da vicino i giocatori a sua disposizione. Questa settimana di lavoro extra in Emilia, che precederà di sei giorni esatti la partenza per il ritiro in Alto Adige, sarà fondamentale per il tecnico per effettuare le prime valutazioni. L'obiettivo è chiaro: studiare da vicino la rosa prima di diramare la lista ufficiale dei convocati per la seconda fase della preparazione e, soprattutto, per dare indicazioni di mercato precise e mirate alla dirigenza.