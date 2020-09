Tedeschi: “Bologna simile al finale dell’anno scorso. Orsolini? Deve reagire”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, il collega Andrea Tedeschi ha espresso il suo punto di vista sul momento in casa rossoblù dopo la sconfitta di Milano.

“C’è la sinistra sensazione di essere rimasti al finale dello scorso anno – ha affermato – A San Siro è cambiata la proporzione della sconfitta ma non il senso. Il Bologna ha giocato i primi 10 minuti e gli ultimi 15, troppo poco. La mia grande attenzione era su De Silvestri, l’unico volto nuovo, e lunedì mi è parso tra i peggiori in campo. Questo mi ha sorpreso in negativo.”