Tedeschi: “Whiters e Saunders ancora in dubbio. Bologna? Sorpreso da Sabatini”

"Mancinelli si è negativizzato ma ha bisogno di tempo per tornare in forma, domenica sarà a referto ma è difficile vederlo in campo con minutaggio ampio. Ancora in dubbio Whiters e Saunders, lo staff sta cercando di rimetterli in piedi per domenica e ci sono ancora tre giorni di tempo per farcela. Oggi è difficile garantire la loro presenza nel derby".