Tedeschi: “Skorupski è un buon portiere. Barrow deve aiutare di più in difesa, altrimenti…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi, che ha parlato dell’Italbasket vincente nel pomeriggio, del Bologna e di Fortitudo:

“L’Italbasket ha vinto 70-66 contro la Russia. Partita dominata da Tessitori che ha messo a referto 27 punti, buon contributo di Ricci e buon inizio di Pajola. La partita non è stata bella, ma si trattava di un’Italia sperimentale che è stata brava e concentrata in una partita che ai fini della classifica non contava nulla. La squadra è stata ben preparata da Sacchetti“.