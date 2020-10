Tedeschi: “Mihajlovic e il Bfc si vengano incontro. Saputo? A gennaio…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Andrea Tedeschi ha parlato della sconfitta contro il Sassuolo e delle prospettive della squadra di Sinisa Mihajlovic. Si parte dal 3-4 di domenica:

“Il Bologna aveva controllato la partita per 65 minuti, è il solito discorso: bicchiere mezzo pieno la prestazione, bicchiere mezzo vuoto il risultato. Restano le tre sconfitte in quattro partite e i due gol di media subiti a partita. Il principale problema è aver già subito così tanti gol, la squadra è vulnerabile dalla cintola in giù. Poi ci sono le assenze pesanti che non vanno dimenticate. De Silvestri? La sua assenza è ulteriormente preoccupante, da quando è uscito dalla sua parte sono arrivate tutte le reti del Sassuolo”.