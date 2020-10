Tedeschi: “Mercato da 5.5. Saputo dovrebbe vendere? No”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1 con Francesca Bolognini, il collega Andrea Tedeschi ha parlato del momento del Bologna dopo la chiusura del mercato.

“Al mercato darei un 5.5 – ha affermato – Credo non vada dimenticato quanto fatto a gennaio e poi è altrettanto vero che si poteva sperare qualcosa di più. Mihajlovic aveva chiesto un attaccante e un difensore, non è arrivato nulla di tutto ciò. Sono invece andati via Bani e Juwara e quindi il mister non può essere soddisfatto. La delusione credo ci sia, giudicare sufficiente questa sessione di mercato sarebbe azzardato”.