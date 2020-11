Tedeschi: “Le assenze pesano, la Samp sarà avvantaggiata. Sacchetti? Resta”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi, che ha parlato di basket, principalmente di Fortitudo, e di Bologna:

“Giusto confermare Sacchetti, è logico perchè non ha mai avuto a disposizione la squadra al completo. Ora, però, bisogna cambiare l’atteggiamento. Spesso quando le cose non vanno ci rimette l’allenatore, ma questo deve essere fatto se la squadra non riesce a recepire le direttive dell’allenatore e se si ha la certezza che con un cambio in panchina possano migliorare le prestazioni. Non è il caso né della Fortitudo né del Bologna”.