Tedeschi: “In Fortitudo nessuno è impazzito, media punti subiti da 98 a 73”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Andrea Tedeschi ha parlato del momento di Bologna e Fortitudo. Si parte dalla Effe:

“Dirigenza Fortitudo deludente? Nulla viene fatto per caso, non ci si sveglia la mattina con improvvisazione – ha affermato – E’ stata fatta la scelta di mandare Palumbo a giocare minuti per averlo pronto l’anno prossimo. Happ? Non è impazzito nessuno in Effe, ci sono valutazioni, equilibri, strategie che magari non emergono alla luce del sole. Non c’è l’obbligo di dover spiegare le scelte di mercato di un club, dove sta scritto? Noi dobbiamo lavorare quotidianamente per essere competitivi”