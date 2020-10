Tedeschi: “Il campionato arrivare alla fine, ma Sky…Bologna? Serve Orsolini”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù, il collega Andrea Tedeschi ha espresso la sua opinione sul momento del campionato, con la ripresa dei contagi Covid, e del Bologna, che domenica giocherà con il Sassuolo.

“Se il campionato è riuscito a finire in un momento di assoluta emergenza come quello dell’anno scorso, credo che possa riuscire a terminare anche stavolta. Non so dal punto di vista dei diritti televisivi come andranno le cose, Sky ha perso 450mila abbonati, su un totale di 5-6 milioni, negli ultimi cinque mesi. Credo sia tutto correlato a quello che è successo negli ultimi mesi”.