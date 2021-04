Tedeschi: “Cremona ha vinto con facilità. Aradori? E’ mancato”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha analizzato il momento della Fortitudo reduce dalla sconfitta esterna contro Cremona . Ecco le sue parole:

"Vincere a Cremona era difficile perché è una squadra che non mi sorprenderebbe se arrivasse ai playoff. Il discorso è sempre quello, cioè, si può perdere ma dando tutto. Invece, ieri si sono rivisti tanti errori e Cremona ha vinto con facilità. Per esempio la Effe ha registrato 22 palle perse, dalle quali sono nati contropiedi e canestri per Cremona che hanno deciso il match".