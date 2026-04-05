Cremonese-Bologna valevole per la 31esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo sereno o quasi sereno, temperatura compresa tra 22-25 gradi, venti assenti, umidità compresa tra 25-35%, visibilità ottima. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti allo Zini, consiglio un look primaverile o simil estivo, con abiti lunghi ma leggero o volendo, anche corti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news TBW METEO – Sereno allo Zini
news
TBW METEO – Sereno allo Zini
di Gionni Forlenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA