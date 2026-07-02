Anche il Corriere dello Sport va oggi su Ognjen Ugresic, mediano diciannovenne del Partizan Belgrado: blitz del Bologna, Sartori e Di Vaio provano a chiudere.

Il centrocampista ha messo a referto 8 gol e 4 assist, ma costa dieci milioni e su di lui ci sono anche Feyenoord e Newcastle. Si lavora per limare il prezzo, scrive in prima pagina il quotidiano. Il talento serbo intriga i rossoblù, ma c'è concorrenza e in passato anche il Torino lo ha cercato, così il nodo della questione è economico perché il Bologna ritiene troppi i 10 milioni di euro chiesti dal Partizan. Sartori al lavoro per limare la cifra, cercando di abbassarla inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Da Belgrado c'è chi assicura che il Bologna si senta ottimista sulla trattativa e anche il club serbo non starebbe facendo orecchie da mercante alla proposta rossoblù.