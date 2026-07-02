Torbjorn Heggem sarà ancora rossoblù. Si prospetta la seconda stagione a Bologna per il centrale norvegese protagonista al mondiale con la sua nazionale. Battuta ai sedicesimi la Costa d'Avorio, ora per la Norvegia ci sarà il grande big match contro il Brasile di Carlo Ancelotti.

La concentrazione di Heggem è totalmente rivolta all'avventura iridata, ma a margine del successo sugli africani c'è stata anche una nota di rossoblù. Nessun dubbio, Heggem rimarrà al Bologna: “Il mio futuro è a Bologna e sono molto contento, ci sarà un nuovo allenatore e penso sarà una bella esperienza”