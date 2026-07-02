Un inizio di mercato a rilento, dove i prezzi e le quotazioni sono ancora molto elevate, almeno per i parametri del Bologna che ancora non ha arricchito il proprio budget con una cessione.

Se il Bologna ha detto no alla richiesta di 15 milioni di euro fatta da Carnevali per Fabio Miretti, negli ultimi giorni i rossoblù hanno provato a fare una offerta all'Az Alkmaar per Peer Koopmeiners. Secondo il Resto del Carlino, a Casteldebole si lavora ancora sulla traccia olandese, fratello di Teun alla Juve, ma la prima proposta sarebbe stata rifiutata. 10 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita l'offerta dei rossoblù, ma per ora l'Az ha deciso di tenere il punto sulla propria valutazione. Nella lista di mercato del Bologna ci sono altri mediani come Jordan James del Rennes, Ebezener Akinsanmiro dell'Inter e Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers.