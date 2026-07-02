Aumentano gli intrecci sull'asse Italia-Glasgow. Se da un lato persiste l'interessamento dei Rangers per Lewis Ferguson, dall'altro gli scozzesi potrebbero finanziare il mercato in entrata con Nicolas Raskin.

Il centrocampista belga, classe 2001, piace pure al Bologna, che ha bisogno di innesti in mezzo con le uscite di Sohm e Freuler, oltre alla necessità di migliorare la qualità generale del reparto. Raskin è in lista, ma non in cima, dove stazione Peer Koopmeiners dell'Az, ma sul belga, che sta disputando i mondiali, ci sono novità. Secondo Tmw, infatti, ci sarebbe anche l'Atalanta, che ha allacciato i contatti con Raskin e i Rangers e viene considerata dal portale in vantaggio sulla concorrenza I Rangers valutano Raskin 20 milioni di euro e con quella cessione potrebbero finanziare l'assalto a Ferguson.