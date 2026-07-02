Il Bologna va dritto su Ognjen Ugresic, mediano 19enne del Partizan Belgrado con spiccate doti offensive. Il lavoro ai fianchi della dirigenza rossoblù è cominciato da giorni.

Si parte dalla richiesta dei serbi, circa 11 milioni di euro, ma il Bologna sta lavorando a una cifra di 8 più bonus più il 30% sulla futura rivendita, ed è questa percentuale che potrebbe fungere da detonatore dell'operazione. Attenzione al Feyenoord, che farà la Champions League, che si sarebbe fatto sotto nelle ultime ore. C'è concorrenza, ma il Bologna conta di potercela fare con una proposta abbastanza ricca. Nel frattempo, dalla Scozia emerge la volontà dei Rangers di prelevare Lewis Ferguson, mentre il Bologna apprezza il belga Raskin, che potrebbe diventare il sostituto di Remo Freuler.