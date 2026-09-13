di Gionni Forlenza
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Napoli-Bologna valevole per la quarta giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo sereno, temperatura compresa tra 27-30 gradi, venti deboli da nord-ovest, umidità compresa tra 35-45%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per i pochissimi tifosi presenti al Maradona (vietata la trasferta ai residenti in Emilia Romagna), consiglio un look estivo. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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