1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Le scelte

Tedesco senza Orsolini, El Azzouzi, Dovbyk e Zortea, spazio allora a Holm nello slot di terzino destro, mentre in mezzo dovrebbe tornare Helland, stavolta in coppia con Theate, e Miranda a sinistra. A centrocampo sembra arrivato il momento di Moro al fianco di Ferguson, con Odgaard più avanzato e la coppia Cambiaghi-Bernardeschi a sostegno di Piccoli. Nel Napoli fuori McTominay e Anguissa, giocano Vergara e De Bruyne, mentre in avanti Hojlund sorretto da Politano e Lang (assente anche Santos).

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2