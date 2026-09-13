Le possibili scelte di Allegri e Tedesco
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le scelte
Tedesco senza Orsolini, El Azzouzi, Dovbyk e Zortea, spazio allora a Holm nello slot di terzino destro, mentre in mezzo dovrebbe tornare Helland, stavolta in coppia con Theate, e Miranda a sinistra. A centrocampo sembra arrivato il momento di Moro al fianco di Ferguson, con Odgaard più avanzato e la coppia Cambiaghi-Bernardeschi a sostegno di Piccoli. Nel Napoli fuori McTominay e Anguissa, giocano Vergara e De Bruyne, mentre in avanti Hojlund sorretto da Politano e Lang (assente anche Santos).
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