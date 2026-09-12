Affidarsi a Nikola Moro pur mantenendo nell'undici titolare Lewis Ferguson. E' questa la mossa che sta studiando Domenico Tedesco per dare maggior qualità al centrocampo, sostiene oggi Gazzetta dello Sport.

Niko è il vice di Modric nella Croazia, quindi ha imparato da un autentico maestro, e in quella zona di campo servono tocchi veloci, rapidità di esecuzione per rendere la manovra più snella e precisa, caratteristiche che lui possiede. Il problema? Una condizione fisica non ancora al 100% e una intensità difensiva da migliorare. Una settimana piena di allenamenti potrebbe aver dato a Moro una miglior condizione. Sulle altre scelte, anche Gazzetta pone l'accento sul problema al flessore rimediato da Dovbyk, a rischio con Piccoli titolare, mentre al fianco agiranno Bernardeschi e Cambiaghi.