Un problema in più per Domenico Tedesco domani a Napoli. Artem Dovbyk è a rischio per un affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi. La decisione sul centravanti verrà presa all'ultimo.

'Dovbyk a rischio' scrive oggi il Corriere dello Sport, il giocatore verrà convocato solo se non ci saranno rischi di un infortunio lungo e anche Zortea è in dubbio per un fastidio all'anca. Affaticamento muscolare per l'ucraino che oggi farà tutte le prove del caso ma sarà lo staff a decidere se portarlo al Maradona oppure no. Piccoli sarà dunque il titolare e in caso di assenza di Artem toccherà a Enem farsi trovare pronto per una eventuale staffetta. Il problema patito dall'ucraino è di poco conto, è una cosa lieve fanno sapere da Casteldebole, ma sarebbe un guaio più grosso forzarne la convocazione e rischiare un infortunio ben più serio, proprio ora che sta tornando in fiducia dopo il gol contro il Sassuolo.