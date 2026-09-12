Domenico Tedesco fa oggi quarantuno anni, ma non c'è tempo di festeggiare perché domani si gioca e tutte le sue attenzioni sono sul Napoli di Allegri, che affronterà dalla tribuna essendo squalificato.

A Tedesco, banalmente, servono tempo e risultati. La società, di tempo, ne concederà parecchio, ma i risultati prima o poi dovranno arrivare, soprattutto dopo un avvio fatto di un solo punto in tre partite. Va detto, però, che i risultati sono in linea con la 'ricostruzione' di cui ha parlato Fenucci e probabilmente a Casteldebole c'è la consapevolezza che la rosa sia uscita ridimensionata dal mercato, con abbassamento dell'asticella degli obiettivi ai primi dieci posti. Problemi che vive anche il Napoli, reduce da tre sconfitte di fila. Insomma, partita difficile, ma Tedesco si augura una svolta, consapevole che il Bologna in queste prime tre partite aveva meritato ben più di un punto.