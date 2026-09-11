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Il Bologna

Continuano i dubbi per Tedesco in vista della trasferta contro il Napoli, in programma domenica 13 settembre alle ore 18.00. Per la quarta giornata di campionato, l’ex allenatore del Lipsia e Belgio, è pronto a schierare, davanti a Skorupski, la nuova coppia di centrali composta da Helland e Theate. Il reparto difensivo si dovrebbe completare con l’ormai solito Holm a destra, mentre a sinistra Miranda è pronto a tornare dal primo minuto.

Il dubbio principale riguarda il centrocampo, con due possibili scenari. Il primo è il 4-2-3-1, con Ferguson e Moro in mediana e Odgaard sulla trequarti. La seconda alternativa è il ritorno al 4-3-3, con il danese che lascerebbe il posto a Pobega: l’ex Milan agirebbe da mezzala al fianco dello scozzese, con il croato come perno centrale in cabina di regia. Nessuna novità, invece, per l’attacco. Indipendentemente dall’assetto scelto a centrocampo, il tridente titolare dovrebbe essere il solito, con Cambiaghi largo a sinistra, Piccoli al centro e Bernardeschi largo a destra.

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