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Sono 77 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 40 vittorie azzurre (ultima 3-0, Serie A 2024/25), 23 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2011/12) e 14 successi del Bologna (ultimo 2-3, Serie A 2025/26). Napoli vittorioso sul Bologna in finale di Supercoppa Italiana nella scorsa stagione: 2-0 il 22 dicembre 2025 con doppietta di Neres. La prima vittoria assoluta del Bologna nella storia della Serie A a girone unico è arrivata contro il Napoli: 3-1 casalingo il 27 ottobre 1929.

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