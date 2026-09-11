A soli due giorni dalla partita, sono finalmente arrivate le disposizioni delle autorità competenti sulla trasferta di domenica al Maradona. Il match è stato vietato ai residenti in Emilia Romagna, mentre chi è residente fuori regione potrà andare. Di seguito il comunicato.

'La SSC Napoli comunica, in relazione a #NapoliBFC della 4° giornata in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona, che apre oggi alle 15 la vendita dei biglietti del Settore Ospiti Superiore (2482 posti) al prezzo di 40€ online qui. Attenzione: la vendita è riservata ai residenti fuori dalla regione Emilia Romagna, e c’è obbligo di fidelity card. Il titolo è incedibile'.