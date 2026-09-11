Domenico Tedesco li ha convocati per la prima volta in nazionale e oggi entrambi sono tornati ai suoi ordini in rossoblù. Il tecnico si affida ai fedelissimi con Arthur Theate e Samuel Mbangula.

Certo, tra un anno servirà pensare al riscatto, c'è il diritto da 15 milioni sul difensore e da 12 sull'attaccante, ma per ora Tedesco ha colmato le lacune in rosa con due giocatori che conosce bene. Il centrale ha la fisicità e la tecnica per cercare di sostituire Lucumi, mentre l'esterno dovrà caricarsi sulle spalle le giocate di Jonathan Rowe, finito all'Atalanta. In vista di Napoli, dunque, Tedesco pensa di confermare il centrale mancino dietro, forse di fianco a Helland, ma allo stesso tempo sta ragionando su Mbangula titolare, magari al posto di Cambiaghi. Mbangula non vede l'ora di mettersi in mostra, per dare una mano al Bologna e scacciare il fantasma di Rowe, che ancora aleggia da queste parti.