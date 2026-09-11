Tarozzino alla guida del Bologna diventerà una realtà domenica, al Maradona di Napoli. La squalifica di Domenico Tedesco, espulso contro il Sassuolo, darà l'occasione al vice di guidare da bordo campo i rossoblù.

Ne parla oggi il Resto del Carlino, che ricorda i precedenti di Tarozzi in panchina da vice. La prima volta fu il 30 settembre 2011, quando andò in panchina al posto di Fulvio Pea, all'epoca al Sassuolo, contro il Varese. Era la Serie B e Nicola Sansone, vecchia conoscenza del Bologna, decise la sfida. Tra i precedenti anche una sconfitta, un Parma-Spal 0-1 prima del Covid, ma anche altri successi. Il 14 marzo 2021 Tarozzino stende la Roma al Tardini e, qualche mese dopo, altra vittoria, a ottobre contro lo Spezia di Motta, stavolta alla guida della Sampdoria che aveva D'Aversa squalificato. Una sconfitta è arrivata alla guida del Lecce, sempre in sostituzione di D'Aversa, ma l'avversario era l'Inter a San Siro: 2-0. Da calciatore, invece, Napoli-Bologna del 27 ottobre 1996 finì 3-2 per i partenopei.