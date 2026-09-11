Le autorità competenti, a 48 ore dalla partita, non hanno ancora deciso se i tifosi rossoblù potranno assistere in trasferta a Napoli-Bologna. Con ogni probabilità la trasferta sarà vietata dall'Osservatorio, ma l'assenza di comunicazioni a poche ore dal match fa sicuramente discutere. Il Centro Bologna Clubs, in particolare, ha espresso poco fa una posizione critica e dura nei confronti di una situazione che si protrae da diverso tempo. Ecco il comunicato.

'Il Cbc contesta con fermezza la gestione da parte degli enti che devono decidere se far andare in trasferta i tifosi e, in particolare, dei nostri, in quanto a poco più di 48 ore dalla partita di Napoli, ancora non si sa se i bolognesi potranno seguire la propria squadra dal Maradona, se non dal fatto che i biglietti non sono acquistabili.

Già a Bergamo abbiamo avuto il benestare solo il mercoledì, con ovvie difficoltà a reperire i mezzi di trasporto necessari. Siamo solo alla seconda trasferta, e l’evidente limitazione dei nostri diritti, come misura preventiva infondata rispetto alla massa dei tifosi, viene da noi censurata. Tenendo conto che la stessa UEFA si è espressa contro le decisioni prese nei confronti della massa dei tifosi e non di chi commette reati ‘da stadio’, riteniamo sia ora di affrontare la questione seriamente'.