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Monte ingaggi

Calcio e Finanaza ha da poco pubblicato la classifica degli ingaggi dell'intera Serie A per quanto concerne la stagione 2026-27. La Lega italiana, in totale, ha speso oltre il miliardo di Euro. Per la precisione 1,209 miliardi bonus esclusi. Da quanto emerge, il dato sicuramente più interessante, ma non è certo una novità da queste parti, spiega come i costi siano effettivamente concentrati fra le prime cinque di questa speciale classifica. Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma valgono quasi la metà dell’intero monte ingaggi di tutto il campionato. Mentre il Bologna, nonostante le innumerevoli plusvalenze portate a casa negli utlimi tre anni viaggia dietro alle due compagini super contestate dai propri tifosi, Lazio e Torino....fanalino di coda il Frosinone dell'attaccante di proprietà del Bologna, Raimondo

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