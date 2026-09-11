Durante la presentazione andata in scena ieri in quel di Bergamo, il giocatore visto la passata stagione in maglia rossoblù ha risposto alle domande sul suo passato, come mostrato dal Corriere di Bologna.

La soap opera Rowe è stata una delle questioni che ha tenuto banco in casa Bologna negli ultimi giorni di mercato, e con l'ex Marsiglia che

alla fine si è accasato all'Atalanta. E proprio durante la sua presentazione, l'inglese, in merito alle parole dell'amministratore delegato Fenucci che lo avevano definito "nervoso" ha risposto in maniera pacata: "Personalmente ritengo che chi mi conosce sappia la verità quindi preferisco non esprimermi in merito a queste considerazioni e

concentrarmi sull'Atalanta". Allo stesso tempo ha usato però parole al miele per descrivere Bologna: "Ho passato poco tempo a Bologna, ma mi è sembrato di esserci rimasto a lungo. Sarò sempre grato al Bologna per l'esperienza vissuta". Parole che, in conclusione, destano molti dubbi, ma con un dato certo, Rowe non è più un

giocatore del Bologna, e per la squadra e la città è ormai ora di guardare avanti.