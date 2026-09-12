Diverse defezioni per Domenico Tedesco domani a Napoli. Oltre a Orsolini ed El Azzouzi, fuori da qualche giorno, si sono aggiunti Artem Dovbyk, risentimento muscolare, Nadir Zortea, problema all'anca, e Ukko Happonen, non disponibile a causa di un risentimento all’adduttore destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik.

Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.