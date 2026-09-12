Sono diversi i dubbi per Domenico Tedesco in difesa in vista della trasferta di Napoli. Uno potrebbe essere stato risolto dal problema all'anca accusato da Nadir Zortea, che rischia di tenerlo fuori dalla partita.

Sarà dunque Holm a partire titolare, con Miranda in vantaggio a sinistra su Alhassane, mentre i dubbi veri sono in mezzo. La rifinitura sarà decisiva e Theate, Helland e Heggem si giocano le due maglie da difensori centrali, con Vitik più staccato nelle gerarchie. I favoriti sembrano Helland e Theate. A centrocampo sembra previsto il ritorno di Moro tra i titolari al fianco di Ferguson, ma Pobega e Amondarain vogliono giocarsi le loro carte fino alla fine.