1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Deluso dall'espulsione

Due squadre in deficit di punti, chiamate domani a mandare un segnale. Il Bologna ha raccolto meno di quanto meritasse, il Napoli è reduce dalla peggior partenza da dieci anni a questa parte. Match delicato, dunque, ma che Tedesco, squalificato, affronta con fiducia: "Difficoltà di punti e classifica sì, ma su altre cose no. La squadra sa bene, ha fatto prestazione e raccolto meno di quanto meritasse - le sue parole in conferenza - Il Napoli ha giocato in settimana ma siamo all'inizio della stagione e non credo peserà tanto. La mia squalifica? Sono deluso, non posso comportarmi così. E' stata la mia prima espulsione in Italia, sono arrabbiato come me stesso". Due assenze in più per il Bologna: "Non avremo Zortea e Dovbyk. Artem ha sentito un piccolo fastidio, non un infortunio, ma non lo rischiamo. Abbiamo deciso tutti insieme con il giocatore e lo staff medico

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4