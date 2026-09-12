Max Allegri chiede al Napoli di iniziare a vincere. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, di cui due in casa, il tecnico dei partenopei ha parlato in maniera chiara oggi in conferenza stampa:

"Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l'abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare. Il Bologna ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, è ben allenato e con valori tecnici, ma domani per noi è molto importante e questo è chiaro a tutti. Abbiamo rispetto del Bologna e dobbiamo mettere qualcosa in più in entrambe le fasi, sapendo che la partita sarà lunga".