Anche Samuel Mbangula, come tutti gli altri acquisti, non è stato presentato con una conferenza stampa ma semplicemente con un breve video su Youtube. Queste le prime parole in rossoblù dell'attaccante belga, voluto da Tedesco per sostituire Jonathan Rowe:

"E’ stato un piacere quando ho saputo dell’interessamento del Bologna - le sue parole - Avevo voglia di tornare in Italia e avevo già giocato contro il Bologna, una squadra con mentalità positiva e ambizione. Quando l’allenatore mi ha chiamato ho sentito la fiducia nella sua voce e oggi sono qua. Penso di avere dribbling e rapidità per aiutare la squadra e spero di diventare un giocatore importante per questa stagione e andare più lontano possibile".