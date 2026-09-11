Due lievi problemi in casa Bologna a poco più di 48 ore dalla sfida di Napoli. Artem Dovbyk e Nadir Zortea sono oggi in dubbio per la quarta giornata di campionato contro i partenopei di Allegri a causa di due piccoli acciacchi fisici.

L'attaccante ha patito un problema ai flessori e sarà valutato domani, mentre il terzino ha accusato un problema all'anca e nella rifinitura verranno prese le decisioni definitive sulla loro presenza nella lista dei convocati. Da Casteldebole fanno sapere che si tratta di infortuni lievi, ma una valutazione verrà fatta alla vigilia della partita. Tedesco rischia di perdere due uomini importanti nelle rotazioni. Ancora fuori Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini, che dovrebbero rientrare dopo la sosta. Domani, vigilia di Napoli–Bologna, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 10:30. L’allenatore Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.