Appuntamento oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Maradona per la sfida tra Napoli e Bologna, valevole per la quarta giornata di Serie A.

Partenopei a quota 3 punti ma reduci da tre sconfitte di fila, Bologna in coda con un solo punto, arrivato in extremis con il Sassuolo, e privo di Dovbyk e Zortea, oltre a Orsolini ed El Azzouzi. Sfida importante per entrambe. Calcio d'inizio alle 18 con doppia diretta tv. Live a pagamento sia sulla piattaforma Dazn sia sui canali Sky. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.