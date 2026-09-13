E' un bivio per il Bologna la trasferta di Napoli, scrive oggi il Corriere dello Sport. Al Maradona, Tedesco cerca prestazione e risultato per la prima svolta stagionale.

Il Bologna ha bisogno di aumentare la sua autostima e a Napoli serve coraggio per arrivare a un risultato importante. Emergenza in attacco senza Artem Dovbyk e Riccardo Orsolini, proto Roberto Piccoli, sorretto ai lati da Cambiaghi e Bernardeschi. In difesa torna Helland, e fa coppia con Theate, poi in fascia Miranda e Holm, mentre a centrocampo il leader è Lewis Ferguson, con Pobega al suo fianco e Odgaard in posizione avanzata sulla trequarti. Bologna a Napoli senza tifosi. L'osservatorio ha vietato la trasferta ai residenti in Emilia Romagna e al Maradona ci saranno solo dieci tifosi rossoblù.