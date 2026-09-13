Partita difficile al Maradona tra Napoli e Bologna. I partenopei arrivano alla sfida da tre sconfitte consecutive, il Bologna si è salvato in extremis con il Sassuolo ma è in coda con un solo punto in tre partite.

Gazzetta apre così: 'Max tira dritto': doppio play e Hojlund per tornare alla vittoria. L'ambiente partenopeo è sfiduciato, scrive la rosea, ma Allegri chiede una vittoria: 'solo noi possiamo uscire da questa situazione. Conta solo vincere'. Per Allegri dentro Lobotka e Gilmour in mezzo al fianco di De Bruyne, sono fuori McTominay e Anguissa, mentre davanti Politano e Lang a sostengo di Hojlund. Il Bologna cerca invece risposte. Tedesco, squalificato, si affida a Bernardeschi: "Servono concentrazione, intensità e personalità". In panchina andrà il vice Tarozzi.