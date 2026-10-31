di Gionni Forlenza

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Bologna-Monza valevole per la decima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 15-18 gradi, venti deboli da nord-est, umidità compresa tra 50-60%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look autunnale con classica giacca anti vento. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

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