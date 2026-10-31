Le possibili scelte di Palladino e Juric

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Le scelte

La terza partita in una settimana è sempre quella che prevede il turnover maggiore. Tra stanchezza, qualche acciacco e qualche contusione, Palladino dovrebbe cambiare qualcosa. Dietro, per esempio, potrebbe essere il momento di rivedere Vitik e Heggem titolari, forse con Casale perno centrale. In fascia, Miranda da una parte e, chissà, Amondarain dall'altra, con Moro e Ferguson in mezzo. In attacco, Mbangula potrebbe essersi guadagnato la riconferma con Cambiaghi e Dovbyk dal primo minuto. Monza con il 3-4-2-1 con Varela prima punta supportato da Mota e Robinson.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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